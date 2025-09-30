Kötü Koku İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi: Çöp Evden 2 Kamyonet Atık Çıktı
Adana’nın Seyhan ilçesinde kötü koku ihbarıyla girilen bir evden 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Böceklerin sardığı ev, temizlik çalışmasının ardından ilaçlandı. Ev sahibi 78 yaşındaki A.Ç.’nin tek başına yaşadığı öğrenildi.
Adana’da kötü koku ihbarı üzerine girilen bir müstakil evden 2 kamyonet dolusu çöp çıkartıldı. Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 78 yaşındaki A.Ç.’ye ait evden yayılan kokular nedeniyle mahalleli durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak yanıt alamadı. A.Ç.’ye ulaşılamayınca çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride büyük bir çöp yığınıyla karşılaştı. Böceklerin sardığı evden belediye temizlik ekiplerinin çalışması sonucu 2 kamyonet dolusu çöp tahliye edildi. Ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı. Öte yandan, evin sahibi A.Ç.’nin tek başına yaşadığı öğrenildi.
