Gezegen Sağlık Karnesi Yayımlandı: Dünya 'Yoğun Bakım'da

Almanya'daki Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı "Gezegen Sağlık Kontrolü" raporu Dünya'nın içinde bulunduğu durumun vahametini gözler önüne serdi. Uzmanlara göre Dünya bir insan olsaydı, şu anda yoğun bakımda yatıyordu...

Dünya, giderek artan çevre kirliliği ve iklim kriziyle beraber ciddi bir felaketle karşı karşıya kalırken, Almanya'daki Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı 2025 yılı Gezegen Sağlık Kontrolü rapor, dikkat çeken uyarılara yer verdi. Bilim insanlarına göre, Dünya bir insan olsaydı bugün yoğun bakımda yatıyor olurdu.

Raporu hazırlayan bilim insanlarından Boris Sakschewski, Dünya'nın halini "vücutta iltihap, kolesterol, karaciğer ve akciğer fonksiyonlarında bozulma gibi birden çok riskli durumun bir araya gelmesine" benzeterek, bunun; ekolojik sınırların aşılması, Dünya'da yaşamın sürmesini sağlayan sistemin tehlikeye gireceği anlamına geldiğini bildirdi.

Gezegen Sağlık Karnesi Yayımlandı: Dünya 'Yoğun Bakım'da - Resim : 1
Sanayi kuruluşları çevre kirliliğinin büyümesine neden oluyor

DOKUZ SINIRDAN YEDİSİ AŞILDI

DW'nin haberine göre; araştırmacılar dokuz sınır tanımlıyor: Biyosfer, biyojeokimyasal döngüler, yeni maddeler, iklim değişikliği, tatlı su, arazi kullanımı, okyanus asitlenmesi, hava kirliliği ve ozon tabakası. 2009 yılında üç sınır aşılırken, 2015'te bu sayı dörde, 2023'te altıya yükseldi. Bugün ise dokuz sınırdan yedisinin aşılmış durumda olduğu belirtiliyor.

Gezegen Sağlık Karnesi Yayımlandı: Dünya 'Yoğun Bakım'da - Resim : 2
Çevre kirliliğinde artış

Raporda, türlerin yok oluş hızı ve doğal ekosistem kaybının, yaşam için gerekli güvenli sınırların çok ötesine geçtiği ve son yüz yıl içinde büyük ölçekli hayvancılık, sentetik gübreler ve sanayi ile ulaşımda yakıt kullanımı nedeniyle doğada azot miktarının iki katına çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

