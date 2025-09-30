Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'

Sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından birçok iddia ortaya atılırken bir iddia da sanatçının 20 yıllık dostu Güllü'den geldi. Kobra Murat, Güllü'nün asistanının sanatçıya şiddet uyguladığını öne sürdü.

Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Ünlü sanatçı Güllü’nün evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, iddialar havada uçuştu. Bir iddia da Güllü’nün yakın arkadaşı Kobra Murat’tan geldi.

Kobra Murat, bağlandığı bir yayında Güllü’nün asistanını işaret ederek, çarpıcı iddiaları ortaya attı.

Şarkıcı Güllü, Yalova’daki 6. Kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün Roman havası oynarken ayağının kaydığı ve pencereden bu şekilde düştüğü öne sürülmüştü.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Kobra Murat, Güllü’nün asistanıyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Kobra Murat, Güllü’yle çok eski arkadaş oldukların belirtirken, Güllü’nün asistanı Deniz’in sanatçıya şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Kobra Murat, "Bir gün kulise gittim Güllü'ye sarılmak istedim o Deniz denen şahıs beni omuzumdan itti. Güllü'yü de dövüyormuş, Ferdi biliyor. Güllü'yü dövüyormuş kuliste. Kuliste dövmüyor muymuş Güllü'yü? Benim üstüme de yürüdü kafa atacaktı bana neredeyse” ifadelerini kullandı.

Cenazede Güllü’nün asistanını görünce korktuğunu da belirten Kobra Murat, "Cenazede gördüm. Asistanıma dedim ki bu dedim kadın bana burada da bir şey yaparsa ben kendimi nasıl tutacağım dedim. Çekine çekine böyle köşede ağlaya ağlaya ‘Küçük Emrah’ gibi ben sadece arkadaşıma görevimi yaptım" dedi.

Ünlü sanatçının Roman havası oynarken ayağının kaydığı iddia edilmişti.

OĞLUNUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Güllü’nün oğlunun ifadeleri de ortaya çıktı.

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi.

Ablasının telefonda çığlık attığını anlatan Gülter, "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim” dedi.

İfadesinde, Yalova’ya doğru yola çıktığı sırada annesinin düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de izlediğini kaydeden Gülter, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirtti.

Güllü'ye son veda...

Gülter ifadesinde, "Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir” diye konuştu.

