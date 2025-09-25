Çevre Katliamı 'Geliyorum' Demiş! AKP'li Cantürk Alagöz'ün Madeni İçin 3 Yıl Önce Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'nde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi'nin kurşun, çinko ve bakır madeni, yıllardır bölge halkını ayağa kaldırıyor. Yaklaşık 500 nüfuslu köyde maden faaliyetleri genişlerken, geçen hafta sonu şiddetli yağışlar felaketi tetikledi. Kimyasal atık havuzu taştı, zehirli sular toprağa ve su kaynaklarına karıştı. Harşit Çayı bulanık akmaya başladı, deniz kirliliği tehdidi büyüdü. Üstelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) tam 3 yıl önce hazırladığı rapor, bu felaketin habercisi niteliğindeydi.

RAPOR ESKİDİ, MADEN GENİŞLEDİ!

MAPEG'in 5 Ekim 2022 tarihli "Mahallinde Tetkik ve Değerlendirme Raporu"nda, maden sahasındaki usulsüzlükler çarpıcı şekilde belgelenmişti. Raporda, tesis inşaatı sırasında çıkan nebati toprağın dere vadisine döküldüğü, yağış ve dere akışıyla Harşit Çayı'na kadar taşındığı belirtiliyordu. Setler yapılmış olsa da çamurlu malzeme bunları aşmış, su kaynaklarını bulanıklaştırmıştı. En kritik uyarı ise atık barajı için gelmişti: "Atık barajı (havuzu) alanının yağış durumunda su toplama havzasında kaldığı gözlemlenmiş olup, aşırı bir yağış durumunda yapılacak atık barajının patlama riski barındıracağı... Böyle bir durumda topoğrafyadan ve akış yönünden dolayı atığın Harşit Çayı’na ve buradan denize gitme ihtimali bulunduğu" denilerek, ilgili kurumlara acil bilgilendirme çağrısı yapılmıştı. Ne var ki, bu rapor raflarda tozlanırken, şirket madeni genişletmeye devam etti.

CEZA KESİLMESİNE RAĞMEN...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da madenin çevresel vahimiyetini doğrulayan adımlar attı. 18 Nisan 2024'te, maden çevresindeki su kaynaklarından sekiz noktadan numune alındı. Analizlerde, bazı kimyasal değerlerin limitleri aştığı, Derin Dere'nin maden faaliyetleri yüzünden atık su niteliğine dönüştüğü saptandı. Şirkete 464 bin 585 TL idari para cezası kesildi. Ceza tutanağında, "Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı" vurgulandı. Bu, ilk ceza değildi; bir önceki yıl da dereyi hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletmekten 54 bin 783 TL ceza yağmıştı. Toplamda 500 bini aşan cezalar, caydırıcı olmaktan uzak kaldı.

Bölge halkı, yıllardır şirketin maden genişlemesine karşı direniyor. Harşit Çayı'nın bulanık akışı ve denize uzanan kirlilik riski, balıkçılığı ve tarımı tehdit ediyor. Köylüler, vekil sahibinin madeninin "çevre katliamı" yarattığını haykırırken, yetkililerden radikal önlemler bekliyor.

