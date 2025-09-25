Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Toprak Altında

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Toprak Altında - Resim : 1

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1'inin kurtarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da 2 Kişi Göçük Altında Kaldı! Ekipler Zamanla YarışıyorManisa'da 2 Kişi Göçük Altında Kaldı! Ekipler Zamanla YarışıyorGüncel
Göçük Altında Kalan Madenciler 25 Saat Sonra KurtarıldıGöçük Altında Kalan Madenciler 25 Saat Sonra KurtarıldıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Zonguldak Maden
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel'in 'Trump' İddiasına Sert Cevap: 'Siyasi Misyonerlik Faaliyeti Üretmeyin' Ömer Çelik’ten Özgür Özel'in 'Trump' İddiasına Net Cevap
MasterChef Stüdyosu Alev Alev: Mehmet Şef Kovdu, Yarışmacı Şefin Üstüne Yürüdü... Çağatay Diskalifiye mi Olacak? Mehmet Şef Kovdu, Yarışmacı Şefin Üstüne Yürüdü
Aleyna Tilki’nin Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor: Bu Enerjinin Sırrı Ne? Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı