MasterChef Stüdyosu Alev Alev: Mehmet Şef Kovdu, Yarışmacı Şefin Üstüne Yürüdü... Çağatay Diskalifiye mi Olacak?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde adeta yer yerinden oynadı. TV8'deki rekabet dolu yarışmanın bu haftaki etabında, jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ile iddialı yarışmacı Çağatay Doğanoğlu arasında patlak veren gerilim, izleyicileri ekrana kilitledi. Yemek hazırlama mücadelesinin ortasında başlayan tartışma, stüdyoyu adeta savaş alanına çevirdi ve sosyal medyada anında gündem oldu.

Mehmet şefin sinirlendiği anlar...

Olay, Çağatay'ın Şef Mehmet'in talimatlarına karşı çıkmasıyla alevlendi. Sinirleri gergin olan ünlü şef, daha önce de uyardığı yarışmacıya dönerek, "Çağatay, sus!" diye bağırdı. Ardından, "Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter ya!" diyerek stüdyodan kovma emri verdi. Bu sözler üzerine Çağatay, Mehmet şefe doğru yürümeye başladı. Diğer yarışmacılar panikle "Yapma!" diye bağırarak araya girmeye çalıştı, ortamı yatıştırmaya uğraştı.

Çağatay'ın Mehmet şefin üzerine yürümeye çalıştığı anlar...

Jüri üyeleri Somer Şef ve Danilo Şef'in müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi, ancak Çağatay'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Yarışmacının bu hareketi, diskalifiye olasılığını gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi