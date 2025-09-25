AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel'in 'Trump' İddiasına Sert Cevap: 'Siyasi Misyonerlik Faaliyeti Üretmeyin'

CHP Lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile gizlice görüştüğü iddiasına yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’e “Ne dış politika ne iç politika konusunda söylediğiniz şeylerin zemini var. Eleştiriniz varsa bunu dinleyip cevabını verelim. Ama başkalarının siyasi uydusu gibi siyasi misyonerlik faaliyeti üretmeyin” diyerek tepki gösterdi. Çelik, CHP yönetiminin kendi siyasi yönünü netleştirmesi gerektiğini vurguladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile gizlice görüştüğü iddiasına ilişkin de konuştu. Çelik "Ne dış politika ne iç politika konusunda söylediğiniz şeylerin zemini var. Eleştiriniz varsa bunu dinleyip cevabını verelim. Ama başkalarının siyasi uydusu gibi siyasi misyonerlik faaliyeti üretmeyin" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel'in 'Trump' İddiasına Sert Cevap: 'Siyasi Misyonerlik Faaliyeti Üretmeyin' - Resim : 1
AKP Sözcüsü Ömer Çelik

“CHP, BAŞKALARININ SİYASİ UYDUSU GİBİ”

CHP Lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarına tepki gösteren Çelik, "İç ve dış politikaya dair söylediklerinizin hiçbir zemini yok. Eleştiriniz varsa dinler, cevabımızı veririz. Ama başka güçlerin siyasi sözcülüğünü yapmak, misyonerlik faaliyetine dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel'in 'Trump' İddiasına Sert Cevap: 'Siyasi Misyonerlik Faaliyeti Üretmeyin' - Resim : 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'ya katıldı

“TÜRKİYE SİYASETİ ADINA BİR KAZANÇ DEĞİL”

CHP yönetiminin kendi siyasi yönünü netleştirmesi gerektiğini belirten Çelik, “CHP'nin yaşadığı savrulma, Türkiye siyaseti adına bir kazanç değildir. CHP’yi gayri milli kampanyaların parçası haline getirmeyin” diye konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel'in 'Trump' İddiasına Sert Cevap: 'Siyasi Misyonerlik Faaliyeti Üretmeyin' - Resim : 3

“BU BİR SOYKIRIM SUÇUDUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD programı nedeniyle ertelenen Türkiye Buluşmaları’na değinen Çelik, “Filistin davası artık yalnızca bir bölgesel değil, küresel bir insanlık meselesidir. Filistin milli davamızdır” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert tepki gösteren Çelik, “Ortaya çıkan tablo gösteriyor ki, Netanyahu ve etrafındaki şebeke durdurulmadıkça bu katliamlar sona ermeyecek. Bu açıkça insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Netanyahu mutlaka yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

“FİLİSTİN’İN TANINMASI, EN GÜÇLÜ SİYASİ YANITTIR”

Filistin devletinin tanınmasının, soykırım şebekelerine karşı verilmiş en güçlü cevaplardan biri olduğunu söyleyen Çelik, Türkiye’nin bu konudaki net duruşunun uluslararası camiada saygıyla karşılandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyada sözü en çok dikkate alınan liderlerden biri haline geldiğini savunan Çelik, "Buna rağmen içeride CHP ve bazı muhalefet unsurları bu kararlı duruşu gölgelemeye çalışıyor. Bu, sadece Türkiye’ye zarar verir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

