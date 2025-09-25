Batman’da Sokakta Uyuyan Çocuk ve 6 Kardeşi Devlet Koruması Altına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman’da çekilen sokakta uyuyan çocukları görüntüsü kısa süre içinde sosyal medyada gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu videoya ilişkin bir açıklama yaptı.

Sokakta uyurken görüntülendi, video sosyal medyada gündem oldu

GÖRÜNTÜLER YÜREK SIZLATTI

Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili paylaşıma ilişkin yazılı bir açıklama yapan bakanlık, çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 kardeşi olduğunu açıkladı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüntüler sonrasında adres tespitinin hızlıca yapıldığı, görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşinin olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

7 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

İl müdürlüğü ekiplerinin hızlıca harekete geçtiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır” dedi.

❗Bazı sosyal medya hesaplarında “Batman'da sokakta uyuyan çocuk” şeklinde yer alan paylaşımlara ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/cNKk1doAOg — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) September 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi