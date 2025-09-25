Batman’da Sokakta Uyuyan Çocuk ve 6 Kardeşi Devlet Koruması Altına Alındı

Batman’da sokakta uyurken görüntülenen çocuğun videosu yürekleri sızlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Çocuğun yerini tespit eden bakanlık, 6 kardeşi olduğu ve 7 çocuğun devlet koruması altına alındığını duyurdu.

Batman’da çekilen sokakta uyuyan çocukları görüntüsü kısa süre içinde sosyal medyada gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu videoya ilişkin bir açıklama yaptı.

Batman’da Sokakta Uyuyan Çocuk ve 6 Kardeşi Devlet Koruması Altına Alındı - Resim : 1
Sokakta uyurken görüntülendi, video sosyal medyada gündem oldu
GÖRÜNTÜLER YÜREK SIZLATTI

Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili paylaşıma ilişkin yazılı bir açıklama yapan bakanlık, çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.

Batman’da Sokakta Uyuyan Çocuk ve 6 Kardeşi Devlet Koruması Altına Alındı - Resim : 2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 kardeşi olduğunu açıkladı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüntüler sonrasında adres tespitinin hızlıca yapıldığı, görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşinin olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

7 ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

İl müdürlüğü ekiplerinin hızlıca harekete geçtiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır” dedi.

ÇOK OKUNANLAR
