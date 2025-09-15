Akbelen'e İş Makineleri Girdi, Köylüler Görüntüyle Duyurdu

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen’e bu sabah iş makineleri girdi. Bölgedeki ağaçların kesilmesine karşı aylardır nöbet tutan vatandaşlar iş makinalarının ormana girdiği anları kaydederek çevrecilerden yardım istedi.

Milas’ta bulunan İkizköy ve Akbeledn’de YK Enerji / Limak-İçtaş ortaklığıyla yürütülen termik kömür projesinin ve maden sahası genişletme girişimlerinin ardından, zeytinliklerle ormanlar yeni bir saldırıyla karşı karşıya. Çevreciler ve köylüler altı yıldır hukuki ve fiili bir direniş gösterirken bu sabah kömür şirketine ait iş makinaları ormanlık alana girdi. Köylüler zeytin ağaçlarının “taşınması” gerekçesiyle kesime başlandığını çektikleri video ile duyurdu.

Akbelen için direnenlere ait olan “Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz” isimli X hesabından yapılan çağrıda, “Zeytinlikler için geldiler” denildi. Söz konusu paylaşımda bu ifadeler yer aldı:

"Bu sabahın erken saatinde kamyonlar, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Giriş çıkışlar tutuldu. Engelleniyoruz!"


Öte yandan mücadelenin sembol isimlerinden biri haline gelen 90 yaşındaki Zehra Yıldırım, dün hayatını kaybetmişti.

Mücadelenin sembol isimlerinden Zehra Yıldırım dün yaşamını yitirmişti

“Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz” adlı sosyal medya hesabından, "ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız." paylaşımı yapılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırlarında yer alan Akbelen Ormanı, yaklaşık 780 dönümlük bir alanı kapsıyor. Bölge, yıllardır Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için maden sahasının genişletilmek istenmesi nedeniyle gündemde.

2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen izinle bölgede ağaç kesimleri başladı. Ancak köylüler ve çevre örgütleri, “Akbelen Nöbeti” adıyla bölgede çadırlar kurarak kesimlere karşı direniş başlattı.

