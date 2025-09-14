Akbelen Direnişinin Sembol İsmi Zehra Nine Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı’nda termik santrale kömür sağlamak amacıyla yürütülen maden faaliyetlerine karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden biri haline gelen 90 yaşındaki Zehra Yıldırım, hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2023’te Limak Holding ve IC Holding ortaklığına ait Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’ne kömür sağlamak amacıyla ormanda başlatılan ağaç kesimi, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Bölge sakinleri, doğayı, zeytinlikleri, evlerini ve yaşam alanlarını savunmak için haftalarca süren bir nöbet başlatmıştı.

DİRENİŞİN SEMBOL İSİMLERİNDENDİ

Bu direnişin ön saflarında yer alan isimlerden biri de Zehra Yıldırım olmuştu. “Çamlarımızı ormanlarımızı,toprağımızı,sularımızı havamızı evimizi zeytinlerimizi tarlalarımızı vemiyorlar” sözleriyle hafızalara kazınan Zehra Nine, mücadelenin en yaşlı ama en kararlı yüzlerinden biriydi. Yıldırım, "Her şey çok güzeldi bir sıkıntımız yoktu" derken ağaç kesimleriyle başlayan süreci "Ne söyleyeyim, kestiler işte. Maden için yaptılar, madenden sonra evler yıkıldı bahçeler yıkıldı" diyerek yaşanan yıkımı anlatmıştı.

ACI HABERİ DUYURDULAR

'Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz' sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız.”

