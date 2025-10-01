Kırklareli'nde Tır Faciası: Köprüden Dereye Yuvarlanan Araçta Sürücü Sıkıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli'nin merkezine bağlı Ürünlü köyü civarında, akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. 39 AEF 066 plakalı tırı kullanan Ş.Ö., idaresindeki araçla köprüden dengesini kaybederek yoldan çıkıp derenin sularına yuvarlandı. Tırın devrilmesiyle araç dere yatağına yan yatarken, sürücü kabinde sıkışarak mahsur kaldı. Çevredekilerin panikle ihbar etmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, tırın enkazında sıkışan Ş.Ö.'yü kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye erleri hidrolik kurtarıcılar ve kesme aletleri kullanarak kabini kestiler, AFAD personeli ise stabilizasyon çalışmalarıyla aracı sabitledi. Yaklaşık 45 dakikalık zorlu müdahalenin ardından sürücü kurtarıldı ve olay yerinde sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ş.Ö.'nün genel durumunun stabil olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralı, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek detaylı tedaviye alındı.

Kaynak: İHA