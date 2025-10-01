Kırklareli'nde Tır Faciası: Köprüden Dereye Yuvarlanan Araçta Sürücü Sıkıştı

Kırklareli merkez Ürünlü köyü yakınlarında köprüden dereye devrilen tırda sıkışan sürücü Ş.Ö., itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin merkezine bağlı Ürünlü köyü civarında, akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. 39 AEF 066 plakalı tırı kullanan Ş.Ö., idaresindeki araçla köprüden dengesini kaybederek yoldan çıkıp derenin sularına yuvarlandı. Tırın devrilmesiyle araç dere yatağına yan yatarken, sürücü kabinde sıkışarak mahsur kaldı. Çevredekilerin panikle ihbar etmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, tırın enkazında sıkışan Ş.Ö.'yü kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye erleri hidrolik kurtarıcılar ve kesme aletleri kullanarak kabini kestiler, AFAD personeli ise stabilizasyon çalışmalarıyla aracı sabitledi. Yaklaşık 45 dakikalık zorlu müdahalenin ardından sürücü kurtarıldı ve olay yerinde sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ş.Ö.'nün genel durumunun stabil olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralı, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek detaylı tedaviye alındı.

Kaynak: İHA

