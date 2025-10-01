İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu! 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22-28 Eylül'de kent genelinde gerçekleştirdiği 20 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İzmir’de Kaçakçılık Operasyonu! 5 Şüpheli Tutuklandı
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Eylül'de kent genelinde sahte içki ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla 20 operasyon düzenledi.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 760 bin boş ve 72 bin 700 dolu makaron, 44 bin 308 sigara sarma kağıdı, gümrük kaçağı 18 bin 46 paket sigara, 384 elektronik sigara cihazı, 30 elektronik sigara likiti, 5 kilogram kıyılmış tütün, bin 755 litre taklit etiketli etil alkol, 58 litre muhtelif içki, 11 bin 286 cinsel içerikli ürün, 5 bin 780 kozmetik ürünü, 114 elektronik eşya ve 67 oto yedek parçası, bin 730 ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 6 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 750 litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Operayon sonucunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i hakkında adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

