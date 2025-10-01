Kilis'te IŞİD Operasyonu! 1 Tutuklama
Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Hatay'da belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda R.B'yi gözaltına aldı.
Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
