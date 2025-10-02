Marmara’nın Batısına Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nin batısı için bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da metrekareye 60 kg’a varan yağış beklenirken, sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’nin batısı için önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlara, saatte 40-60 km, yer yer hamleli 70 km hıza ulaşabilecek güneyli rüzgâr ve fırtına eşlik edecek. MGM, bu hava olaylarının sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Vatandaşlara, özellikle riskli bölgelerde drenaj sistemlerini kontrol etmeleri, sürücülere yollarda dikkatli olmaları ve kıyı bölgelerinde hortum tehlikesine karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.
Kaynak: DHA