Marmara’nın Batısına Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nin batısı için bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da metrekareye 60 kg’a varan yağış beklenirken, sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Marmara’nın Batısına Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’nin batısı için önemli bir hava durumu uyarısı yayınladı. Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlara, saatte 40-60 km, yer yer hamleli 70 km hıza ulaşabilecek güneyli rüzgâr ve fırtına eşlik edecek. MGM, bu hava olaylarının sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Vatandaşlara, özellikle riskli bölgelerde drenaj sistemlerini kontrol etmeleri, sürücülere yollarda dikkatli olmaları ve kıyı bölgelerinde hortum tehlikesine karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.

Muğla'ya Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sel ve Hortum Riskine Dikkat!Muğla'ya Şiddetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sel ve Hortum Riskine Dikkat!Güncel

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor...Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Geliyor...Güncel

120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas EttiEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Ve Beklenen İmza Atılıyor! Fatih Terim Geri Dönüyor: İşte Yeni Adresi… Ve Fatih Terim Geri Dönüyor! Hayırlı Olsun
Şanlıurfa Viranşehir'de Feci Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü 4 Yaralı Şanlıurfa Viranşehir'de Feci Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü 4 Yaralı
Bitlis Adilcevaz'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Kişi Yaralı Bitlis Adilcevaz'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Kişi Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!