Bitlis Adilcevaz'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Kişi Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 ADD 025 plakalı Honda marka otomobil, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerlere sert bir şekilde çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Araçta büyük hasar oluşurken, kazanın etkisiyle yolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Kaynak: İHA