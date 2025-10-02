Bitlis Adilcevaz'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Kişi Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Adilcevaz-Erciş karayolunda kontrolden çıkan Honda marka otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı; hayati tehlikeleri yok, tedavileri sürüyor.

Bitlis Adilcevaz'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Kişi Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 ADD 025 plakalı Honda marka otomobil, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerlere sert bir şekilde çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Araçta büyük hasar oluşurken, kazanın etkisiyle yolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Şanlıurfa Viranşehir'de Feci Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü 4 YaralıŞanlıurfa Viranşehir'de Feci Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü 4 YaralıYurttan Haberler

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır YaralandıKocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır YaralandıYurttan Haberler

Sakarya D-100'de Korkunç Kaza: Cip ile Otomobil Çarpıştı, Arka Tekerlek Aksıyla FırladıSakarya D-100'de Korkunç Kaza: Cip ile Otomobil Çarpıştı, Arka Tekerlek Aksıyla FırladıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bitlis Trafik kazası
Galatasaray Maçı Öncesi Beşiktaş’ta Deprem! Sergen Yalçın’ın Tüm Planları Altüst Oldu Derbi Öncesi Beşiktaş'ta Deprem!
Şanlıurfa Viranşehir'de Feci Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü 4 Yaralı Şanlıurfa Viranşehir'de Feci Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü 4 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te Sinyali Vermişti! Beklenen Oran Açıklandı: İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu İşte Memur ve Emeklinin Zamlı Maaş Tablosu
Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!