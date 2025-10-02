Şanlıurfa Viranşehir'de Feci Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yürekleri sızlatan bir trafik kazası yaşandı. Yenişehir Mahallesi'nde, henüz plakaları ve sürücü kimlikleri belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve bölgeyi siren sesleriyle inleten ambulanslar, yaralıları hızla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, kazanın şiddeti araçlarda büyük hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri sahada yaptı. Hastaneye ulaştırılan yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi; durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. Sürücü kusuru, hız ve yol koşulları gibi etkenler inceleme altında.

Kaynak: İHA