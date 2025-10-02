Deprem Panik Yarattı, İstanbul Trafiği Kilitlendi! Yoğunluk Yüzde 80'e Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaraereğlisi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan hareketlilikle birlikte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında trafik durma noktasına geldi. Ana arterler ve caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk gözlendi. Buna karşılık, Avrasya Tüneli’nde ulaşımın sorunsuz devam ettiği bildirildi.

Avrupa Yakası’nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar uzanan hatlarda yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü’nden başlayarak Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanan hatlarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunun Haramidere kesiminde, TEM Otoyolu’na katılım noktasında da ciddi yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye gibi merkez ilçelerde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk, yüzde 80’e kadar çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi