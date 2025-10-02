Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik Adapazarı, Erenler, Serdivan, Söğütlü ilçeleri ile Kocaeli'de özel harekat ve insansız hava aracı destekli 42 ekip ve 194 personelle operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 52 bin içimlik 13 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 5 kilo sentetik uyuşturucu yapılabilecek 48,70 gram ham madde, 129,59 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza, 0,26 gram esrar, 1,76 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılacak tütün, 1 kutu aseton, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 8 fişek, 2 makas ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 90 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 20 kilo 666 gram sentetik uyuşturucu, 844 sentetik ecza, 928 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesinin ele geçirildiği, 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA