Saat Verildi: 9 İl İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege ve Trakya bölgeleri için yeni bir sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde; Ege kıyılarında ise İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’nin güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların zaman zaman şiddetli seviyeye ulaşabileceği kaydedildi.

Özellikle Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Marmaris ve Ula ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor. Bu bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

YILDIRIM VE HORTUM RİSKİ YAŞANABİLİR

Meteoroloji, yağışlı sistemle birlikte etkisini gösterecek güney yönlü rüzgarlara da dikkat çekti. Saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek rüzgarların, zaman zaman 70 km/s'yi aşabileceği bildirildi. Rüzgarla birlikte yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi ciddi hava olaylarına karşı da uyarı yapıldı.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji verilerine göre, beklenen sağanak yağışlar 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 01.00 itibarıyla başlayacak ve aynı gün 21.00’e kadar aralıklarla sürecek. Uzmanlar, hava koşullarındaki ani değişiklikler nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (02.10.2025) saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi