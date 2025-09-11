'Süreç' Komisyonu Bugün Toplanıyor: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek, MHP'nin 'İmralı' Önerisi Gündemde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada çalışmalarını hızlandırıyor. Komisyon, bugün işçi ve memur sendikaları ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırlayarak sürece dair görüşlerini alacak. Aynı zamanda, MHP'nin önerdiği "İmralı'ya heyet gönderilmesi" konusu da komisyonun gündemine taşınacak.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Komisyonun ilk toplantısında, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve KESK temsilcileri davet edildi. Sendikalar, çalışma hayatına ilişkin görüş ve önerilerini komisyona sunacak.

Yarın gerçekleşecek ikinci toplantıda ise iş dünyasının önemli aktörleri yer alacak. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TESK ve TİSK temsilcileri, ekonomik ve sosyal sürece dair değerlendirmelerini paylaşacak.

MHP'NİN 'İMRALI' ÖNERİSİ GÜNDEME GELEBİLİR

Komisyon toplantılarında dikkat çeken bir diğer konu ise MHP'den gelen İmralı önerisi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyon üyeleri arasından belirlenecek bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti. Bu teklifin, komisyonun gündemine gelmesi ve detaylı şekilde tartışılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi