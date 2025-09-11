'Süreç' Komisyonu Bugün Toplanıyor: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek, MHP'nin 'İmralı' Önerisi Gündemde

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün sendika ve iş dünyası temsilcilerini dinleyecek. MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisi ise komisyonun tartışma konularından biri olacak.

Son Güncelleme:
'Süreç' Komisyonu Bugün Toplanıyor: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek, MHP'nin 'İmralı' Önerisi Gündemde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada çalışmalarını hızlandırıyor. Komisyon, bugün işçi ve memur sendikaları ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerini ağırlayarak sürece dair görüşlerini alacak. Aynı zamanda, MHP'nin önerdiği "İmralı'ya heyet gönderilmesi" konusu da komisyonun gündemine taşınacak.

'Süreç' Komisyonu Bugün Toplanıyor: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek, MHP'nin 'İmralı' Önerisi Gündemde - Resim : 1

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Komisyonun ilk toplantısında, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve KESK temsilcileri davet edildi. Sendikalar, çalışma hayatına ilişkin görüş ve önerilerini komisyona sunacak.

Yarın gerçekleşecek ikinci toplantıda ise iş dünyasının önemli aktörleri yer alacak. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TESK ve TİSK temsilcileri, ekonomik ve sosyal sürece dair değerlendirmelerini paylaşacak.

'Süreç' Komisyonu Bugün Toplanıyor: İş Dünyası ve Sendikalar Dinlenecek, MHP'nin 'İmralı' Önerisi Gündemde - Resim : 2

MHP'NİN 'İMRALI' ÖNERİSİ GÜNDEME GELEBİLİR

Komisyon toplantılarında dikkat çeken bir diğer konu ise MHP'den gelen İmralı önerisi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyon üyeleri arasından belirlenecek bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti. Bu teklifin, komisyonun gündemine gelmesi ve detaylı şekilde tartışılması bekleniyor.

Yeni Anayasada Çalışmalar Hızlandı, İlk Etap TamamlandıYeni Anayasada Çalışmalar Hızlandı, İlk Etap TamamlandıSiyaset

DEM Parti'den 'Komisyon Öcalan'la Görüşsün' ÇağrısıDEM Parti'den 'Komisyon Öcalan'la Görüşsün' ÇağrısıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Terörsüz Türkiye Sendika
Son Güncelleme:
Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Yeni Anayasada Çalışmalar Hızlandı, İlk Etap Tamamlandı Yeni Anayasada Çalışmalar Hızlandı
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Ankara'da Korkutan Deprem