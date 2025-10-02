Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz İçin Karar

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine karşı duruşma savcısının yaptığı itiraz reddedildi. Bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraza yönelik incelemesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz İçin Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmasından 248 gün sonra dün tahliye edildi. Barım'ın tahliyesinin ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın tahliye edilmesine yönelik savcılık tarafından yapılan itirazı inceledi.

Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu mahkemenin itiraza yönelik incelemesi devam ediyor.

Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz İçin Karar - Resim : 1
Ayşe Barım

NE OLMUŞTU?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz İçin Karar - Resim : 2

Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı!Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı!Güncel
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtirazBaşsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtirazGündem
Ayşe Barım Cezaevinden Çıktı... İşte İlk GörüntüAyşe Barım Cezaevinden Çıktı... İşte İlk GörüntüGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ayşe Barım Tahliye
Son Güncelleme:
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası İstanbul'da Havalimanlarında Acil Alarm! Uçuşlar 5 Dakika Durduruldu Deprem Sonrası İstanbul'da Havalimanlarında Acil Alarm!
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Galatasaray’ın Yıldızı Leroy Sane Aldığı Haberle Yıkıldı! Resmen Açıkladılar Leroy Sane'ye Hayatının Şoku
Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen Şoku
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Küresel Sumud Filosu’nda Son Durum! Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu? Kaç Tekne ve Aktivist Alıkonuldu? Mikeno Gemisi ile Temas Sürüyor mu?
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!