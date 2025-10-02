Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaraereğlisi Tekirdağ’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Sakarya, Çorlu, Balıkesir’de de hissedildi. Depremin ardından uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi.

İstanbul, Sındırgı ve Simav depremlerini haftalar öncesinden uyarmasıyla hafızalara kazınan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirtti. Üşümezsoy, "Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” dedi.

23 Nisan’daki 6.2’lik Silivri depremi öncesinde çok kez uyardığını hatırlatan Üşümezsoy, "Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı" diyerek korkutan bir açıklama yaptı.

Canlı yayında açıklamalar yapan Prof. Dr. Süleyman Pampal ise Kuzey Anadolu Fayı’nın batı kesiminin çok önceden kırıldığına dikkat çekerek, 23 Nisan’da 6.2’lik depremde Orta Marmara’nın batı kesiminin kırıldığını söyledi.

"Şimdi 2 büyük yıkım yaratan deprem üreten Orta Marmara fayının doğu kesimi hala kırılmadı. Büyük deprem yaratacaktır ancak batıda değil doğuda" diye belirten Pampal endişe duyulmaması gerektiğini açıkladı.

Pampal "İstanbul’da büyük depremi tetiklemez. İstanbul’u etkileyecek depremin tetiklenmeye ihtiyacı yok zaten enerjisini tetikledi" dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy “Şimdilik büyük bir deprem beklemiyoruz. Ancak artçıların sürmesi, fay hatlarının hâlâ aktif olduğunu gösteriyor” değerlendirmesini yaparken, Jeofizik Uzmanı Ali İlker Bulut ise “Bu deprem öncü olabilir, bilimsel açıdan takip edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Kaygılanmaya gerek yok" diyerek önemli bir deprem olmadığını vurguladı.

