Marmaraereğlisi Depremi Sonrası İstanbul'da Havalimanlarında Acil Alarm! Uçuşlar 5 Dakika Durduruldu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı’nda alarm verildi. Pistlerin kontrol edilmesi amacıyla uçuşlar, yaklaşık 5 dakika boyunca durduruldu, kontrollerin ardından uçuş trafiği normale döndü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntının ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik amaçlı önlemler alındı.

Uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika süreyle durduruldu

Deprem sonrası olası riskleri önlemek amacıyla her iki havalimanında da pist kontrolleri gerçekleştirildi. Bu süreçte uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika süreyle durduruldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesinin ardından uçuş operasyonları normale döndü.

NORMALE DÖNDÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Havalimanımızda terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pistlerde yapılan kontroller sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

