Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi

AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 14.55'te meydana geldi. Depremin derinliği 6.71 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 5.3 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem yerin 12.5 kilometre derininde gerçekleşti.

Deprem İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'dan da hissedildi.

3 DAKİKADA 2 BÜYÜK DEPREM

Kandilli Rasathanesi saat 14.58'de de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini kayıtlara geçti. Bu 2 deprem sonrası 5 artçı daha kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul'da şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı kaydedildi. Valilikten açıklama şöyle:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: İHBAR YAPILMADI

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AFAD verilerine göre merkez üssü Marmaraereğlisi ilçemiz, Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili görevli ekiplerimiz ivedilikle saha taramasına başlamıştır. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır.

Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

NUMAN KURTULMUŞ: GEÇMİŞ OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da deprem sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Okullarda deprem paniği

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un mesajı şöyle:

"Marmara Denizinde meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin."

UÇUŞ TRAFİĞİ DURDURULDU

5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı. Deprem sonrasında pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği durdu. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

