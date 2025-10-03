Minguzzi Davasında Yeni Gelişme! Mektup Ortaya Çıktı: 'Aslanlar Gibi Yatar Çıkarız'

Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sanıkların, cezaevinde birbirlerine yazdıkları mektup ortaya çıktı. “Aslanlar gibi yatar çıkarız” gibi ifadelerin yer aldığı mektup, sakıncalı bulunduğu için tutanak altına alındı.

Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Haber Global'den Rabia Azra Sözcü'nün ulaştığı mektup, sanıkların cinayetten sonra cezaevinde birbirlerine gönderdiği mesajları ortaya koydu.

Minguzzi Davasında Yeni Gelişme! Mektup Ortaya Çıktı: 'Aslanlar Gibi Yatar Çıkarız' - Resim : 1
Sanıkların birbirine yazdığı mektuplar ortaya çıktı

'ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ'

Sanık B.B.’nin diğer sanık U.B.’ye yazdığı mektupta, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim. Yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın. Zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan seviyorum seni.” ifadeleri yer aldı. Mektupta ayrıca, “Kimseye karışma, tutanak yeme, mahkemede karşımıza çıkmasın. Neyse, güzel ifade verelim de Abdi’yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla, Allah’ın izniyle çıkarız” ifadeleri yer aldı.

MEKTUP TUTANAK ALTINA ALINDI

Mektup, infaz kurumu tarafından "sakıncalı ifadeler içerdiği" gerekçesiyle tutanak altına alındı. Dava dosyasına da eklenen mektup hakkında "Soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği, suçu övme ve özendirmeye dair kelimelerin kullanıldığına kanaat getirilmiştir" denildi.

Minguzzi Davasında Yeni Gelişme! Mektup Ortaya Çıktı: 'Aslanlar Gibi Yatar Çıkarız' - Resim : 2
Mektup sakıncalı bulunarak tutanak altına alındı

BİR SONRAKİ DURUŞMA 21 EKİM'DE

Öte yandan, davasının 5. duruşması dün görüldü. Sanıklara, savcı tarafından en üst sınırdan ceza talebiyle mütalaa sunuldu ve takdir indirimi ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması istendi. Bir sonraki duruşma 21 Ekim’de görülecek.

Kaynak: Haber Global

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi Cinayet
Son Güncelleme:
