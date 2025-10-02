Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Beşinci Duruşma: Dört Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi. İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis talep edilirken, dört sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Davaya ilişkin bugün görülen beşinci duruşmada, cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, duruşma öncesinde "Dört kişinin iştiraken insan öldürmeden sorumlu olacağı ama şüphesiz herkesin hak ettiği bir cezayı alacağı yargılama olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen duruşmayı gazeteci İhsan Yalçın canlı aktarıyor.

Mattia Ahmet Minguzzi

11.23 MATTİA'NIN AVUKATI SANIĞA SORUYOR

Avukat Ersan Barkın, sanık Abdulkerim Özbağ’a sorular soruyor.

10.47 SANIK ÖZBAĞ'IN SORGUSU BAŞLADI

Sanıklardan Abdulkerim Özbağ’ın sorgusu başladı.

10.29 ASIL SANIKLAR SEGBİS LE BAĞLANDI

İki sanık mahkeme salonunda bulunurken, cinayetin asıl sanıkları ise SEGBİS ile bağlandı.

10.21 DURUŞMA BAŞLADI

Mattia Ahmet Minguzzi davasının beşinci duruşması başladı.

09.34 MİNGUZZİ AİLESİ DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE

Oğulları için adalet talep eden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi de duruşma salonu önüne geldi.

09.32 DURUŞMA ÖNCESİ PROTESTOLAR

Yüzlerce kişi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye geldi. "Mattia Ahmet için adalet" sloganları eşliğinde duruşmanın başlaması bekleniyor.

