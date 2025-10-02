Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Beşinci Duruşma: Dört Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün görülüyor. Mattia'yı öldüren iki çocuk ve onlara yardım etmekten yargılanan iki sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Son Güncelleme:
Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Beşinci Duruşma: Dört Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki çocuğun yargılandığı ana dosya, olay günü orada bulunan tutuklu iki çocuğun dosyayla birleştirildi. İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis talep edilirken, dört sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Davaya ilişkin bugün görülen beşinci duruşmada, cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, duruşma öncesinde "Dört kişinin iştiraken insan öldürmeden sorumlu olacağı ama şüphesiz herkesin hak ettiği bir cezayı alacağı yargılama olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen duruşmayı gazeteci İhsan Yalçın canlı aktarıyor.

Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Beşinci Duruşma: Dört Sanık İlk Kez Hakim Karşısında - Resim : 1
Mattia Ahmet Minguzzi
MATTİA'NIN AVUKATI SANIĞA SORUYOR

Avukat Ersan Barkın, sanık Abdulkerim Özbağ’a sorular soruyor.

SANIK ÖZBAĞ'IN SORGUSU BAŞLADI

Sanıklardan Abdulkerim Özbağ’ın sorgusu başladı.

ASIL SANIKLAR SEGBİS LE BAĞLANDI

İki sanık mahkeme salonunda bulunurken, cinayetin asıl sanıkları ise SEGBİS ile bağlandı.

DURUŞMA BAŞLADI

Mattia Ahmet Minguzzi davasının beşinci duruşması başladı.

MİNGUZZİ AİLESİ DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE

Oğulları için adalet talep eden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi de duruşma salonu önüne geldi.

DURUŞMA ÖNCESİ PROTESTOLAR

Yüzlerce kişi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye geldi. "Mattia Ahmet için adalet" sloganları eşliğinde duruşmanın başlaması bekleniyor.

Minguzzi Cinayeti Sonrası Gündeme Geldi! AKP'nin 'Suça Sürüklenen Çocuk' Teklifi Ortaya Çıktı, İşte Taslak Metindeki Maddeler...Minguzzi Cinayeti Sonrası Gündeme Geldi! AKP'nin 'Suça Sürüklenen Çocuk' Teklifi Ortaya Çıktı, İşte Taslak Metindeki Maddeler...Güncel
Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!Güncel
Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti... Sanıkların Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıMattia Ahmet Minguzzi Cinayeti... Sanıkların Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi Cinayet
Son Güncelleme:
Futbolcular İstedi, Sadettin Saran Düğmeye Bastı! Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı Fenerbahçe’den Flaş Tedesco Kararı
Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı
Her Gün Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu! Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 8 İlde Operasyon: 171 Kişi Tutuklandı 8 İlde Operasyon! 171 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!