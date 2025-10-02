Bakan Yerlikaya Duyurdu! 8 İlde Operasyon: 171 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya, bu kapsamda 189 gözaltına alındığını, 171'inin de tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlediklerini açıkladı. Yerlikaya, operasyonun öncelikli hedefinin sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı’" diye tabir edilen satıcılar olduğunu söyledi.

Operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 171'inin tutuklandığı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

'MÜCADELEMİZ VATANDAŞLARI KORUMAK'

Bakan Yerlikaya, operasyonda çalışanlara teşekkür ederek "Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" dedi.

