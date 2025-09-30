Sürücüler Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya'dan Eski Tip Ehliyetler İçin Flaş Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"- SÜRE UZATILMAYACAK!

- Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

- Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR."

