Sürücüler Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya'dan Eski Tip Ehliyetler İçin Flaş Açıklama

Bakan Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"- SÜRE UZATILMAYACAK!

- Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

- Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR."

