Türk Hava Yolları’ndan Flaş ‘Ermenistan’ Kararı

THY'den dikkat çeken bir karar geldi. Alınan karara göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a seferler başlayacak.

Türk Hava Yolları (THY) Ermenistan'ın başkenti Erivan'a sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

