Türk Hava Yolları’ndan Flaş ‘Ermenistan’ Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları (THY) Ermenistan'ın başkenti Erivan'a sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA