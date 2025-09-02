10 Yıl Aradan Sonra İlk Sefer! THY O Rotaya Yeniden Kanat Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları (THY), 2015 yılında ara verdiği Mısrata uçuşlarını yeniden başlattı. Boeing 737-78D tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerin her hafta salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenmesi planlanıyor.

İLK UÇUŞ BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

THY, Libya’daki uçuş ağına Mısrata’yı yeniden ekleyerek Afrika kıtasındaki 62. uçuş noktasına ulaşmış oldu. Trablus ve Bingazi’nin ardından Libya’daki üçüncü uçuş noktası olarak yeniden tarifeli seferlere dahil edilen Mısrata’ya ilk uçuş bugün gerçekleşti.

LİBYALI YETKİLİLER KATILDI

Yeniden başlatılan uçuşlar için Mısrata Havalimanı’nda düzenlenen törene Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Muhammed Elshahubi, THY Satış Başkanı Mahmut Yayla ve çeşitli Libyalı yetkililer katıldı.

İLİŞKİLER CANLANACAK

Törende konuşan Büyükelçi Güven Begeç, Türkiye ile Libya arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dikkat çekerek, “THY’nin Mısrata’ya yeniden uçmaya başlaması, bu ilişkilerin somut bir yansımasıdır. Bu adım, sadece ulaşımı değil, ticari, ekonomik ve insani ilişkileri de canlandıracaktır” dedi.

Begeç ayrıca, Mısrata seferlerinin zamanla artırılmasını temenni ettiklerini belirterek, “Bu uçuşlar aynı zamanda Türkiye’nin Libya’nın istikrarına ve refahına verdiği önemin de bir göstergesidir. Türkiye, uluslararası toplumda Libya’ya destek konusunda öncü rolünü sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

"ADIMLARIMIZ SÜRECEK"

THY Satış Başkanı Mahmut Yayla ise Mısrata'nın uçuş ağına yeniden dahil edilmesinin hem sembolik hem de stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Yayla, “Libya ile tarihsel bağlarımız olan Mısrata’da yeniden uçuşlara başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Afrika’nın artan seyahat ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlarımız sürecek. Hedefimiz, Afrika'nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirerek bölge halkına ve ülkeler arasındaki ilişkilere katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA