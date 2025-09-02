İstanbul'da Korkunç Anlar! 'Abinin Selamı Var' Diyerek Çekiçle Saldırdılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde, 30 Ağustos günü bir saldırı meydana geldi. Maskeli 2 kişi "Abinin selamı var" diyerek çekiçlerle iş yerinin kepengine saldırdı. Bu sırada bir başka şahıs da cep telefonuyla saldırıyı kaydetti.

SALDIRGANLAR ADLİYEDE

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler M.R.K. (17) ve S.E.'yi (18) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'mala zarar verme', 'kasten yaralamaya teşebbüs etme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahısların çekiçlerle kepenge vurduğu anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA