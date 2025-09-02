İstanbul'da Korkunç Anlar! 'Abinin Selamı Var' Diyerek Çekiçle Saldırdılar

Ümraniye'de maskeli 2 şahıs, "Abinin selamı var" diyerek bir iş yerine çekiçlerle saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırganlar adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Korkunç Anlar! 'Abinin Selamı Var' Diyerek Çekiçle Saldırdılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde, 30 Ağustos günü bir saldırı meydana geldi. Maskeli 2 kişi "Abinin selamı var" diyerek çekiçlerle iş yerinin kepengine saldırdı. Bu sırada bir başka şahıs da cep telefonuyla saldırıyı kaydetti.

SALDIRGANLAR ADLİYEDE

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler M.R.K. (17) ve S.E.'yi (18) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'mala zarar verme', 'kasten yaralamaya teşebbüs etme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Korkunç Anlar! 'Abinin Selamı Var' Diyerek Çekiçle Saldırdılar - Resim : 1

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde şahısların çekiçlerle kepenge vurduğu anlar dikkat çekti.

Erzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır YaralıErzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır YaralıGüncel
Milli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden KaybettilerMilli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden KaybettilerSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Ümraniye Saldırı
Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı Hayatını Kaybeden CHP’li Başkan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Akaryakıt Tabelalarında Zam Sürprizi! Benzin ve Motorin Fiyatları Değişti: 2 Eylül 2025 Günü Benzin ve Mazot Fiyatları Ne Kadar Oldu? Tabelada Zam Sürprizi! Fiyatlar Değişti
Galatasaray Resmen Açıkladı! Muslera Detayı Gündeme Bomba Gibi Düştü: ‘Uğurcan Çakır Bana Yazdı’ 'Uğurcan Çakır Bana Mesaj Attı'
Erzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı Erzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu