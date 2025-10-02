Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Binali Aslan (65), 21 Eylül 2025’te yanına gelen iki kişiyle anlaştı. Mersin’e gitmek isteyen 14 kişilik Aksoy ailesini aracına alan Aslan, kısa süre sonra telefonlarını kapattı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Ankara Emniyeti harekete geçti. Yapılan çalışmalarda Aslan’ın aracının Mersin’e, ardından Hatay’a gittiği, şüphelilerin yasadışı yollarla Suriye’ye geçtiği tespit edildi. Konu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da devreye girmesiyle uluslararası bir boyut kazandı.

Nakliyeci Binali Aslan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, istihbarat çalışmaları sonucunda zanlıların Suriye’nin İdlib kentinde olduğu belirlendi. İç Güvenlik Servisi tarafından düzenlenen operasyonda, 14 kişilik aileden baba Vahdi, anne Meryem ve 6 çocukları çıkan çatışmada öldürüldü. İki kişi yaralı olarak ele geçirilirken, toplam 6 kişi yakalanıp Hatay’a getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Yakalanan aile fertleri, Binali Aslan’ı öldürüp Tarsus’ta bir ormana gömdüklerini itiraf etti. Yapılan aramada Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aksoy ailesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı

SIR AİLE

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Aksoy ailesi, Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı. Ailenin hem Fransa hem Türkiye vatandaşlığı bulunuyor. 2023 yılına kadar Fransa’da yaşayan aile, sonrasında Türkiye’ye geldi. Gaziantep Nurdağı’nda Ökkeşiye Türbesi’nin yanında karavanda kalan aile, 5 Temmuz’da geçirdikleri trafik kazasında kullandıkları aracın gümrük kaçağı çıkması üzerine jandarmaya saldırmış ve tutuklanmıştı. Ayrıca ailenin Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlendi.

ÇOCUKLARINI GÖMMÜŞLER

Jandarma’nın daha önce yaptığı aramalarda, ailenin yaşadığı türbenin yanında kazılmış bir mezar bulundu. Açıldığında 12-13 yaşlarında bir çocuğa ait ceset ortaya çıktı. Adli Tıp’a gönderilen numuneler, çocuğun Aksoy ailesine ait olduğunu ortaya koydu. Engelli olduğu belirtilen çocuğun ölümü bildirilmeden gizlice gömüldüğü anlaşıldı. Kesin ölüm sebebine ilişkin incelemeler sürüyor.

