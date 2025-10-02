Depremde Yıkılan Binanın Yerine AVM mi Yapılacak? Bakanlıktan Açıklama

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem öncesi bina bulunan bir alanın alışveriş merkezi yapılacağı iddiası tartışma yarattı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, bölgede konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine ise iş yeri teslim edileceğini duyurdu.

Depremde Yıkılan Binanın Yerine AVM mi Yapılacak? Bakanlıktan Açıklama
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi Ayşe Fitnat Caddesi üzerinde deprem öncesi bina bulunan bölgeye, alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı öne sürüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iddiaları yalanladı.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın yerine alışveriş merkezi yapılacağı iddiası gündem oldu. 6 Şubat depremlerinde Özkan Gold City’de kızı ve torununu kaybeden Kıymet Yüksel, “Çok zor şartlar altında aldım burayı. Çok büyük acılar içindeyken bir haber aldım. Burası benim evimin yeri. Buraya alışveriş merkezi yapıldığını duydum. İnanmak istemedim. Benden habersiz nasıl olur bu, bilmiyorum. Burada yaşayan işçilerden bilgi almaya çalıştım, buraya alışveriş merkezi yapılacağını doğruladılar. Bana saray da verseler başka yer istemiyorum, yerimi istiyorum." dedi.

6 Şubat öncesi Kıymet Yüksel’le birlikte aynı binada oturan Gönül Polatutku, “Ben yemedim, içmedim, giymedim, başımı sokacak bir evim olsun diye. Benim evimi nasıl alırsın elimden? Haberimiz de yok. Niye başka yere yapmadı da burayı yapıyorlar?” diye konuştu.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır." denilen açıklamada, belirtilen alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine ise iş yeri teslim edileceği belirtildi.

Depremde Yıkılan Binanın Yerine AVM mi Yapılacak? Bakanlıktan Açıklama - Resim : 1
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklaması
