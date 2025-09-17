İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli Oldu

İstanbul’un en bilinen AVM’lerinden Profilo AVM artık tarihe karıştı. Yıkımı tamamlanan dev alışveriş merkezinin yerine yapılacak proje şimdiden belli oldu.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un en bilinen alışveriş merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy’deki Profilo AVM tamamen yıkıldı. 2024’te başlayan yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından AVM arazisinde yapılacak yeni konut projesinde zemin çalışmaları bitirildi.

DEV AVM ARTIK TARİHE KARIŞTI

İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli Oldu - Resim : 1

Uzun yıllar İstanbul’un en işlek alışveriş merkezlerinden biri olarak hizmet veren Profilo AVM artık tarihe karıştı. AVM’yi uzun süredir görmeyen vatandaşlar, tamamen yıkılmış haldeki alanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KONUT PROJESİ YÜKSELİYOR

Sözcü’de yer alan habere göre, Profilo AVM’nin yerine yapılacak projeye dair detaylar netleşti. İş GYO tarafından yapılan açıklamada, Artaş İnşaat ile "Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığı belirtildi.

İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli Oldu - Resim : 2

Açıklamada, tüm proje giderlerinin Artaş İnşaat tarafından karşılanacağı, satışlardan elde edilecek gelirin yüzde 40’ının arsa bedeli karşılığı İş GYO’ya aktarılacağı ifade edildi. Ayrıca şirkete ödenecek asgari hasılat payı 65 milyon dolar + KDV olarak belirlendi.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Profilo AVM’nin kalıntılarının tamamen kaldırıldığı arazide konut projesi için hazırlıklar sürüyor. Zemin çalışmalarının bitirildiği projede, önümüzdeki dönemde inşaatın hız kazanması bekleniyor.

MEB’den Kritik Uygulama: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor! Ortaokul ve Liselerde Bu Yıl BaşlıyorMEB’den Kritik Uygulama: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor! Ortaokul ve Liselerde Bu Yıl BaşlıyorGüncel
Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi?Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi?Ekonomi

Kaynak: Sözcü

Etiketler
AVM İstanbul
Son Güncelleme:
Galatasaray’a Transfer Oluyordu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı: Dursun Özbek Küplere Binecek Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı
Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi? Ev Sahipleri Endişeli! Katlamalı Vergi Olacak mı?
Türkiye Paylaşımı Sinir Hoplatmıştı! Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün, Karşılıklı Özür Diledi Beklenen Özür Geldi! Alperen'den Flaş Paylaşım
Mehmet Şimşek Enflasyon İçin Rakam Verdi: 'Program Rayında' Diyerek Açıkladı Mehmet Şimşek Enflasyon İçin Rakam Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon