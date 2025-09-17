İstanbul'un Göbeğindeki Ünlü AVM Yıkıldı! Yerine Ne Yapılacağı Şimdiden Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un en bilinen alışveriş merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy’deki Profilo AVM tamamen yıkıldı. 2024’te başlayan yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından AVM arazisinde yapılacak yeni konut projesinde zemin çalışmaları bitirildi.

DEV AVM ARTIK TARİHE KARIŞTI

Uzun yıllar İstanbul’un en işlek alışveriş merkezlerinden biri olarak hizmet veren Profilo AVM artık tarihe karıştı. AVM’yi uzun süredir görmeyen vatandaşlar, tamamen yıkılmış haldeki alanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KONUT PROJESİ YÜKSELİYOR

Sözcü’de yer alan habere göre, Profilo AVM’nin yerine yapılacak projeye dair detaylar netleşti. İş GYO tarafından yapılan açıklamada, Artaş İnşaat ile "Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, tüm proje giderlerinin Artaş İnşaat tarafından karşılanacağı, satışlardan elde edilecek gelirin yüzde 40’ının arsa bedeli karşılığı İş GYO’ya aktarılacağı ifade edildi. Ayrıca şirkete ödenecek asgari hasılat payı 65 milyon dolar + KDV olarak belirlendi.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Profilo AVM’nin kalıntılarının tamamen kaldırıldığı arazide konut projesi için hazırlıklar sürüyor. Zemin çalışmalarının bitirildiği projede, önümüzdeki dönemde inşaatın hız kazanması bekleniyor.

