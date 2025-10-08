Ataşehir'de Korkutan Fabrika Yangını! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul Ataşehir'de bulunan fabrikada yangın çıktı. Yangının ardından siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ataşehir'de Korkutan Fabrika Yangını! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Panik yaratan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4 işçi yoğun dumandan etkilendi.

Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4'ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

