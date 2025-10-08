Katledilen Kardeşlerin Annesinden Tüyler Ürperten İddia! 'Kocamı da O Öldürmüş Olabilir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki apartmanda oturan ve köyde yakınlarını ziyaret eden Ayşegül Şimşek, eve döndüğünde çocuklarını kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Melisa’nın ellerinin plastik kelepçeyle bağlandığı, ikisinin de boğazlarının kesildiği tespit edildi. Polis, 25 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıyı Ankara’da yakaladı. Sönmez, Konya’dan gelip cinayeti işlediği şüphesiyle tutuklandı.

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 1 Ekim’deki ikinci duruşmasında Sönmez, delillere rağmen suçlamaları reddetti ve ev hapsi ile akıl hastanesinde yatma talebinde bulundu. Sanık, görüntülerdeki şapkalı ve gözlüklü halini "kumpas" olarak nitelendirerek senaryolar ürettiğini savundu. Avukatı, akıl sağlığı raporu için hastane sevkini istedi.

Ayşegül Şimşek, röportajında 5 yıldır kayıp eşi Uğur Şimşek’in de Sönmez tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Uğur Şimşek, 24 Temmuz 2020’de şehir dışına çıkacağını söyleyip ayrılmış, en son sanığın evinde görülmüştü. Sönmez, ifadesinde Uğur’un kendisine 500 bin TL borçlu olduğunu iddia etmiş, bu şüpheyle 6 ay tutuklanmıştı. Ceset bulunmayınca serbest bırakılmıştı."

Ayşegül Şimşek

İçerde kalsaydı çocuklarım yaşıyor olurdu" diyen Şimşek, "5 yıl önce suç duyurusunda bulunmuştum ve yakalandığında 6 ay içeride kaldı ama çıkıp benim çocuklarımı öldürdü. Bu adam beni suçluyor. ‘Sen beni borcunuzu ödeyeceğim diye çağırdın’ diyor. Ben onu tanımam. O beni nasıl tanıyor, benim hakkımda her şeyi nasıl biliyor" diye konuştu. Sanığı sadece 5 yıl önceki TV programında ekranda gördüğünü, çocuklarının telefonlarını kırdığını ve eve nasıl girdiğini bilmediklerini belirtti.

Melisa Şimşek

Şimşek, sanığın tek başına olmadığını düşündüğünü, hakkındaki her şeyi önceden araştırdığını iddia etti: "Tek başına olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar rahat geliyor. Benim hakkımda her şeyi nasıl biliyor, nasıl buluyor ve nereden öğreniyor. Ben olay günü köye gezmeye gitmiştim. Geldiğimde çocukları o halde annemle ben bulduk."

Umutcan Şimşek

"Kocamı da o öldürmüş olabilir" diyen anne, "Eşim 5 yıl önce onun evinde kaybolduğu için tutuklatmıştım, belki de ondan ötürü böyle bir şey yaptı. Tekrardan suç duyurusunda bulunuyorum. O adam katil, belki de kocamı da o öldürdü, belki de saklıyor. Eğer o öldürmediyse onun bilgisi var. Adalet istiyorum, sesimi herkes duysun. Bu şahıs akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek deli raporu almaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA