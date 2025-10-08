Muş’ta Ahırda Kaçak Kazı: 7 Kişi Suçüstü Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ö. isimli bir şahsın tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı yönünde istihbarat elde etti. Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda, şüpheliye ait ev ve eklentilerinde operasyon düzenlendi.

METRELERCE KAZMIŞLAR

Evin ahır bölümünde yapılan baskında, ev sahibi N.Ö. ile birlikte A.Ö., H.A., İ.A., R.G. ve F. isimli 6 kişi daha kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemede, zemine doğru 3,5 metre derinliğinde ve 2,1 metre çapında bir çukur bulundu.

Operasyonda ayrıca 1 adet dedektör, 1 alan tarama çubuğu, 2 kazma, 2 kürek, 1 kulaklık ve 2 dedektör başlığı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA