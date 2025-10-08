Muş’ta Ahırda Kaçak Kazı: 7 Kişi Suçüstü Yakalandı
Muş’ta jandarma ekipleri, tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 7 kişiyi ahırda suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaptığı çukurun 3,5 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Olay yerinde dedektör, kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ö. isimli bir şahsın tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı yönünde istihbarat elde etti. Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda, şüpheliye ait ev ve eklentilerinde operasyon düzenlendi.
METRELERCE KAZMIŞLAR
Evin ahır bölümünde yapılan baskında, ev sahibi N.Ö. ile birlikte A.Ö., H.A., İ.A., R.G. ve F. isimli 6 kişi daha kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemede, zemine doğru 3,5 metre derinliğinde ve 2,1 metre çapında bir çukur bulundu.
Operasyonda ayrıca 1 adet dedektör, 1 alan tarama çubuğu, 2 kazma, 2 kürek, 1 kulaklık ve 2 dedektör başlığı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA