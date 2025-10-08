Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yolcu minibüsüne arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Adem Altun, savrularak bariyerlere çarptı. Altun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Öldü
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Çona köyü mevkiinde meydana geldi. Adem Altun (55) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyir halinde bulunan yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adem Altun’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse arkadan çarptığı, ardından sürücünün savrularak bariyerlere çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye Trafik kazası
