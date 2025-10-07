Halep’te Suriye Güçleri ve SDG Arasında Ateşkes Sağlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Ekim gecesi saat 23.00 sularında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde patlak veren çatışmalarda, PKK/YPG’ye bağlı keskin nişancılar yüksek binalardan hem güvenlik güçlerini hem de sivilleri hedef aldı. Örgüt, havan toplarıyla Halep’in merkezindeki Bustan Kasr semtinde bulunan sebze hali ile Rahman Camii çevresini de vurdu. Kentin birçok noktasında silah ve patlama sesleri duyuldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ASKERİ TAKVİYE

Saldırıların ardından, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri çatışma bölgelerine askeri takviye gönderdi. Kent genelinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Suriye Savunma Bakanlığı, resmi haber ajansı SANA aracılığıyla yaptığı açıklamada, "10 Mart Anlaşması’na bağlıyız. Herhangi bir askeri operasyona başlama niyetimiz yok" denildi.

SİVİLLER VE GÜVENLİK GÜÇLERİ YARALANDI

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, PKK/YPG'nin saldırılarında 25 sivilin yaralandığını belirtti. SANA’nın haberine göre, çatışmalarda bir güvenlik personeli hayatını kaybetti, üçü ise yaralandı. Ayrıca bir basın mensubu da hafif şekilde yaralandı.

ATEŞKES SAĞLANDI

Çatışmaların ardından El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, PKK/YPG ile ateşkes anlaşmasının sağlandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ateşkesin ardından bölgede tansiyonun düşmesi bekleniyor.

HALEP’TE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Halep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm kamu kurumları ve okullarda faaliyetlere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

6 Ekim sabahı PKK/YPG, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine keskin nişancılar yerleştirerek Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik noktalarına saldırı düzenledi. Gün boyu süren havan ve top atışları, mahallelere bitişik yerleşim alanlarını da hedef aldı. Saldırılar sonucu onlarca aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

