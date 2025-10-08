Bu Meslek Grubunda Olanlar Dikkat! Yapay Zeka En Çok Sizi Etkileyecek

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zeka artık birçok meslek grubunu doğrudan tehdit etmeye başladı. OpenAI’ın yayımladığı rapora göre, 44 farklı meslek alanında yapay zeka, insanlardan daha yüksek performans gösteriyor.

Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi giderek büyüyor. Artık sadece teorik bir tartışma olmaktan çıkan bu dönüşüm, birçok sektörde iş gücü dengelerini değiştirmeye başladı. OpenAI tarafından yayımlanan yeni rapor, 44 meslek grubunun yapay zeka tehdidi altında olduğunu ortaya koydu.

SATIŞ GÖREVLİLERİ ZİRVEDE

Raporda en yüksek risk altında bulunan mesleklerin başında perakende ve satış sektörü geldi. Yapay zeka ile profesyonel çalışanların performanslarının karşılaştırıldığı testte, tezgahtarlar ve araç kiralama görevlileri vakaların yüzde 81’inde yapay zekanın gerisinde kaldı.

İkinci sırada yüzde 79 oranıyla satış müdürleri, üçüncü sırada ise yüzde 76 oranıyla sevkiyat görevlileri yer aldı. Bu alanlarda yapay zekanın insanlara kıyasla daha hızlı, hatasız ve verimli sonuçlar ürettiği belirlendi.

YARATICI MESLEKLER DE TEHDİT ALTINDA

Yapay zekanın yükselişinden yalnızca rutin işler değil, yaratıcı meslekler de etkileniyor. Rapora göre, editörlerin yüzde 75’i, yazılım geliştiricilerin ve araştırmacıların yüzde 70’i, yapay zeka karşısında daha düşük performans sergiledi.

Listede ayrıca finans danışmanlığı, emlak komisyonculuğu, avukatlık ve hemşirelik gibi mesleklerin de bulunduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bu durumun sadece istihdamı değil, gelecekteki kariyer planlarını da kökten değiştirebileceğini vurguluyor. Yapay zekanın kısa sürede iş dünyasında yardımcı rolünden rakip konumuna geçmesi bekleniyor.

