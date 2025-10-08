ChatGPT’ye Soru Sordu, Tutuklandı! Yaptığı Şaka Pahalıya Patladı

ABD’de 13 yaşındaki bir öğrenci, okul bilgisayarından ChatGPT’ye “Arkadaşımı nasıl öldürürüm?” diye sorduğu için tutuklandı. “Sadece şaka yapmıştım” dese de güvenlik birimleri olayı ciddiye aldı.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olay, yapay zeka ile yapılan bir sohbetin nasıl ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Deland kentinde yaşayan 13 yaşındaki bir öğrenci, okul bilgisayarını kullanarak ChatGPT’ye “Arkadaşımı nasıl öldürürüm?” sorusunu yöneltti. Kısa süre içinde güvenlik güçleri öğrencinin izini sürerek gözaltına aldı.

Olay, okulun öğrencilere sağladığı dizüstü bilgisayarlardan birinde meydana geldi. Söz konusu cihazlarda, öğrencilerin çevrimiçi etkinliklerini izleyen Gaggle adlı gözetim yazılımı yüklüydü. Yazılım, öğrencinin tehlikeli içeriğe sahip sorgusunu tespit ederek otomatik olarak alarm verdi ve durumu yetkililere iletti.

ChatGPT’ye “Arkadaşımı nasıl öldürürüm?” diye sorduğu için gözaltına alındı.

YETKİLİLER ANINDA OKULA GİTTİ

İhbarın ardından polis ekipleri hızla harekete geçti. Okula ulaşan yetkililer, öğrenciyi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü. Tutuklanan 13 yaşındaki çocuk, sorgusunda “Sadece şaka yapmıştım, trollük yapıyordum” diyerek kendini savundu. Ancak Volusia County Şerif Ofisi, olayı “şaka” olarak görmedi.

Yetkililer, çocukların dijital ortamda yaptıkları paylaşımların ve aramaların da sorumluluk taşıdığını belirterek ebeveynlere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"ARTIK ŞAKA YAPMANIN BEDELİ AĞIR"

VICE, “Eskiden ‘sadece şaka yapıyordum’ denilerek geçiştirilen bu tür davranışlar, 2025 yılında insanı doğrudan hapishaneye götürebiliyor.” yorumunu yaptı.

Olay, dijital ortamda yapılan sorguların ve yapay zeka araçlarının artık anlık olarak denetlendiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, çocukların teknolojiyi kullanırken rehberliğe ve dijital farkındalığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

