Ünlü Şarkıcının Kardeşinden Yürek Burkan Sözler! 'Durumu İyi Değil, Dua Edin'

Dünyaca ünlü country müzik sanatçısı Dolly Parton’un sağlık sorunları nedeniyle ertelenen konseri sonrası, hayranları endişeye kapıldı. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Freida Parton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kardeşinin durumuna dair yeni bilgiler paylaştı.

Freida Parton, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçen gece tüm gece kız kardeşim Dolly için dua ettim. Son dönemde kendini iyi hissetmediğini biliyordunuz. Duanın gücüne inanıyorum. Lütfen onun için dua edin” ifadelerini kullandı.

"TANRI YOLUNU AÇIK ETSİN KARDEŞİM"

Kız kardeşine olan sevgisini dile getiren Freida Parton, "Dolly güçlü bir kadın, aldığı dualarla daha iyi olacağına yürekten inanıyorum. Tanrı yolunu açık etsin kardeşim. Hepimiz seni seviyoruz" sözleriyle paylaşımını tamamladı.

KONSER 2026’YA ERTELENDİ

79 yaşındaki Dolly Parton, sağlık sorunları nedeniyle Aralık 2024’te Las Vegas’ta vereceği konseri Eylül 2026’ya ertelemişti. Bu konser, sanatçının 32 yıl aradan sonra Las Vegas’a dönüşü olacaktı.

Geçtiğimiz yıl İngiliz gazetesi The Guardian’a konuşan Parton, “Emekli olamam, hayallerimi canlı tutmalıyım. Her biri başka bir şeye dönüşüyor. İstesem de bırakamam” sözleriyle müziğe olan bağlılığını vurgulamıştı.

Ünlü sanatçı, Mart ayında 82 yaşında hayatını kaybeden eşi Carl Dean’in vefatıyla da büyük bir üzüntü yaşamıştı. Dolly Parton’un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi