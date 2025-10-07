Cemre Baysel ve Blok3 Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Ünlü Çift İle İlgili Flaş İddia

Cemre Baysel ve Blok3’ün ayrılığıyla ilgili dikkat çeken iddia ortaya çıktı. Ece Erken, oyuncunun ailesinin bu ilişkiye onay vermediğini ve ayrılığın bu nedenle yaşandığını öne sürdü.

Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile rapçi Blok3’ün aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ancak ikilinin ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından ayrılığın perde arkası da ortaya çıktı. Ünlü sunucu Ece Erken, canlı yayında çiftin neden yollarını ayırdığını açıkladı.

AİLEDEN VETO GELDİ İDDİASI

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile rapçi Blok3’ün ayrılığının nedeni ortaya çıktı.

“Güller ve Günahlar” dizisindeki Zeynep karakteriyle gündemde olan Cemre Baysel, oyuncu Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı uzun soluklu ilişkinin bitmesinin ardından Blok3 ile anılmıştı. İkilinin kısa sürede ayrılmasının ardından Ece Erken, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erken’in iddiasına göre, Cemre Baysel’in ailesi Blok3 ile olan ilişkiye sıcak bakmadı. Ünlü sunucu, “Ailesi çalıştırmayan, baskın karakterde bir erkekle olmasını istemiyor. Aytaç da evlenince ‘çalıştırmam’ kafasındaymış, Blok3 de aynı şekilde. Evin direği Cemre, ailesi bu yüzden onaylamamış” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile rapçi Blok3

"BİRLİKTE OLMALARINA ŞAŞIRMIŞTIM" YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Ece Erken’in açıklamaları sırasında diğer sunucu da “Birlikte olmalarına zaten şaşırmıştım” diyerek yorumda bulundu. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cemre Baysel cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Blok3 Cemre Baysel
