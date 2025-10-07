Berfu Yenenler’in Semicenk’e Sorduğu Soru Olay Oldu! 'Pantolona Sığmayan...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sunucu ve sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, YouTube’da yayınlanan "Talk Show Perileri" adlı programında bu kez şarkıcı Semicenk’i konuk etti. Ancak program sırasında yönelttiği bir soru, kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

SEMİCENK’İN PANTOLONU ÜZERİNDEN ŞAKA YAPTI

Berfu Yenenler, programda Semicenk’in bir konser sırasında giydiği pantolonla gündem olan görüntüsünü ekrana yansıttı. Görüntü üzerine, "Pantolona sığmayan Semicenk" ifadesini kullanarak espri yapması, izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

"İSTERSENİZ GİYİP GÖSTEREYİM"

Berfu Yenenler’in Semicenk’e sorduğu "Pantolona sığmayan" sorusu sosyal medyada olay oldu.

Durumu açıklamaya çalışan Semicenk, "Fermuar kısmını yanlış dikmişler. İsterseniz pantolonu giyip geleyim, göstereyim" sözleriyle konuyu kapatmak istedi. Bunun üzerine Yenenler, "Bizde fermuar kısmı yok, onu kadınlar bilmez" diyerek yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, Yenenler’in ifadelerini “sınır aşan” ve “rahatsız edici” olarak değerlendirdi. Kullanıcılardan bazıları, “Evli barklı kadınsın, ne biçim soru bu?”, “Mahallenin patavatsız yengesi gibi konuşmuş”, “Çok kötü ve seviyesiz” şeklinde yorumlarda bulundu.

GEÇMİŞTE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Berfu Yenenler, daha önce eşi Eser Yenenler için kullandığı “Ben senin köpeğin gibiyim, bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim” sözleriyle de gündeme gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi