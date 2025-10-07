Berdan Mardini ve Eşinden Peş Peşe Şoke Eden Adımlar! Boşanıyorlar mı? Paylaştığı Sözler Kafa Karıştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2023 kadrosunda yer alması ile çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini, yarışmada yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle kısa süre sonra ayrılmıştı.

Ünlü türkücü ardından sessiz evliği ile gündem olmuştu. Berdan Mardini ve sevgilisi Dilara Talay, Başakşehir'de gerçekleştirilen sade nikah töreninde “Evet” diyerek mutluluğa ilk adımlarını atmıştı.

Sade nikah töreninde “Evet” diyerek mutluluğa ilk adımlarını attılar

EVLİLİKTE KRİZ İDDİASI

Mardini nikah sonrasında yaptığı açıklamada “Sade bir tören istiyorduk ikimizde. Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik. Başakşehir'de yurtdışı sayılır” demişti.

Ünlü türkücü ve eşinin boşanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

SOYADINI KALDIRDI, TAKİBİ BIRAKTI

Dilara Talay, Instagram hesabından Berdan Mardini’yi takip etmeyi bıraktı ve kullanıcı adından Mardini soyadını sildi. Bu adım sonrasında çiftin arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü.

Berdan Mardini'nin Instagram paylaşımı

MANİDAR PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Berdan Mardini ise sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, “Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir” ifadelerine yer verdi.

Bu sözler, takipçileri tarafından çiftin arasında yaşanan gerilime bir gönderme olarak yorumlandı. Berdan Mardini ve eşinden iddialara ilişkin bir açıklama ise henüz gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi