Berdan Mardini ve Eşinden Peş Peşe Şoke Eden Adımlar! Boşanıyorlar mı? Paylaştığı Sözler Kafa Karıştırdı

Nisan ayında 2 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan ünlü türkücü Berdan Mardini ve Dilara Talay’ın boşanacağı iddia edildi. Dilara Talay’ın Instagram hesabından Berdan Mardini’yi takip etmeyi bırakması ve kullanıcı adından Mardini soyadını silmesi kısa sürede gündem oldu.

Son Güncelleme:
Berdan Mardini ve Eşinden Peş Peşe Şoke Eden Adımlar! Boşanıyorlar mı? Paylaştığı Sözler Kafa Karıştırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2023 kadrosunda yer alması ile çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini, yarışmada yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle kısa süre sonra ayrılmıştı.

Ünlü türkücü ardından sessiz evliği ile gündem olmuştu. Berdan Mardini ve sevgilisi Dilara Talay, Başakşehir'de gerçekleştirilen sade nikah töreninde “Evet” diyerek mutluluğa ilk adımlarını atmıştı.

Berdan Mardini ve Eşinden Peş Peşe Şoke Eden Adımlar! Boşanıyorlar mı? Paylaştığı Sözler Kafa Karıştırdı - Resim : 1
Sade nikah töreninde “Evet” diyerek mutluluğa ilk adımlarını attılar

EVLİLİKTE KRİZ İDDİASI

Mardini nikah sonrasında yaptığı açıklamada “Sade bir tören istiyorduk ikimizde. Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik. Başakşehir'de yurtdışı sayılır” demişti.

Ünlü türkücü ve eşinin boşanacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

SOYADINI KALDIRDI, TAKİBİ BIRAKTI

Dilara Talay, Instagram hesabından Berdan Mardini’yi takip etmeyi bıraktı ve kullanıcı adından Mardini soyadını sildi. Bu adım sonrasında çiftin arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ileri sürüldü.

Berdan Mardini ve Eşinden Peş Peşe Şoke Eden Adımlar! Boşanıyorlar mı? Paylaştığı Sözler Kafa Karıştırdı - Resim : 2
Berdan Mardini'nin Instagram paylaşımı

MANİDAR PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Berdan Mardini ise sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, “Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir” ifadelerine yer verdi.

Bu sözler, takipçileri tarafından çiftin arasında yaşanan gerilime bir gönderme olarak yorumlandı. Berdan Mardini ve eşinden iddialara ilişkin bir açıklama ise henüz gelmedi.

Memleketine Fabrika Kurmuştu! Berdan Mardini Dünyaya AçıldıMemleketine Fabrika Kurmuştu! Berdan Mardini Dünyaya AçıldıMagazin

Survivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktımSurvivor'dan çekilen Berdan Mardini: Birinin boğazını sıkacaktımMedya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Berdan Mardini Başakşehir Boşanma
Son Güncelleme:
'Dünyanın En Güzel Kızı' Paris Moda Haftası’na Damga Vurdu 'Dünyanın En Güzel Kızı' Paris Moda Haftası’na Damga Vurdu
Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
Berfu Yenenler’in Semicenk’e Sorduğu Soru Olay Oldu! 'Pantolona Sığmayan...' Sorduğu Soru Olay Oldu! 'Pantolona Sığmayan...'
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek