Nükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Usta sanatçı Nükhet Duru, zehirli akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sanatçının konserlerini ertelediği öğrenildi.

Sahne tarzı ve enerjisiyle sık sık gündeme gelen usta sanatçı Nükhet Duru, akrep sokması nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçının tedavisinin devam ettiği ve bir süre dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

ZEHİRLİ AKREP SOKTU, HASTANELİK OLDU

Son dönemde cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Nükhet Duru, zehirli bir akrep tarafından sokuldu. Olayın ardından ünlü sanatçı, İstanbul Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1
Usta sanatçı Nükhet Duru

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre, Duru’nun sağlık durumunun iyiye gittiği ancak birkaç gün istirahat etmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle bazı konserlerinin ertelendiği ifade edildi.

GEÇMİŞTEKİ HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Nükhet Duru, kısa süre önce konuk olduğu bir programda genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesini anlatmıştı. Sanatçı, “MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. Yaklaşık 6 ay boyunca yürüyemedim. Onu huysuz bir yılan gibi gördüm, başını okşaya okşaya bugünlere geldik” sözleriyle yaşadığı süreci paylaşmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

