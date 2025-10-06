Menemeni Unutturacak Yeni Lezzet Kaosu! Okay Bayülgen Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Mercimek Çorbası Unlu mu Olur Unsuz mu?

Gastronomi yazarı Vedat Milor’ün ‘Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?’ tartışmasının ardından bir tartışmanın fitilini de ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ateşledi. Bayülgen, mercimek çorbasına un eklenmesini eleştirdi.

Son Güncelleme:
Menemeni Unutturacak Yeni Lezzet Kaosu! Okay Bayülgen Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Mercimek Çorbası Unlu mu Olur Unsuz mu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada gündem olan yemek tartışmalarının ardı arkası kesilmezken en gündem olan tartışma menemenin soğanlı mı soğansız mı yapıldığına dair olan tartışma olmuştu.

Milor’ün başlattığı ankette 437 bin 657 kişi oy kullanmış, yüzde 51 soğanlı, yüzde 49 soğansız olarak sonuçlar nedeyse eşit çıkmıştı.

Menemeni Unutturacak Yeni Lezzet Kaosu! Okay Bayülgen Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Mercimek Çorbası Unlu mu Olur Unsuz mu? - Resim : 1
Menemen tartışmasından sonra mercimek çorbası da tartışma konusu oldu

MENEMENDEN SONRA YENİ TARTIŞMA

Ünlü sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen menemenden sonra yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Anadolu Mayası’ fuarında katıldığı ‘Türkçemiz Evimiz’ söyleşisinde konuşan ünlü televizyoncu mercimek çorbasına un eklenmesini eleştirdi.

Menemeni Unutturacak Yeni Lezzet Kaosu! Okay Bayülgen Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Mercimek Çorbası Unlu mu Olur Unsuz mu? - Resim : 2
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen

"BU YÜZDEN KOVULDUM"

“Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum” diyen Bayülgen değerlerin korunamadığını söyledi.

Menemeni Unutturacak Yeni Lezzet Kaosu! Okay Bayülgen Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Mercimek Çorbası Unlu mu Olur Unsuz mu? - Resim : 3
Çorba un ile mi unsuz mu yapılır?

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bayülgen’in açıklamasına sosyal medyada da yorumlar geldi. Yorumlarda “Mercimeği az koyup unla kıvam almasını sağlıyorlar bu dolandırıcılık resmen", "Şöyle dertlerin olacak", "Mercimek çorbasına un koyulmaz ki tadı tuhaf olur" denildi.

'Menemen Endeksi' Aldı Başını Gidiyor! 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal Oldu'Menemen Endeksi' Aldı Başını Gidiyor! 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal OlduEkonomi

Menemen Bitti, Simit Başladı! Vedat Milor Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü, En İyi Simit Nerede?Menemen Bitti, Simit Başladı! Vedat Milor Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü, En İyi Simit Nerede?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Okan Bayülgen Vedat Milor
Son Güncelleme:
FIFA’dan İki Süper Lig Kulübüne Dev Ceza! Transfer Hayalleri Resmen Kapandı FIFA’dan İki Süper Lig Kulübüne Dev Ceza
Eski Survivor Yarışmacısı Damla Can ve Sevgilisi Tolga Mendi'den Sosyal Medyaya Damga Vuran Umre Pozu Eski Survivor Yarışmacısı ve Sevgilisinden Umre Pozu
Efsane Geri Dönüyor! Survivor 2026 All Star’da Sürpriz İsim… Acun Ilıcalı Açıkladı, Kimsenin Aklına Gelmezdi Efsane Geri Dönüyor! Survivor 2026 All Star’da Sürpriz İsim
Osimhen Gizeminde Yeni Gelişme! Bu Uyarı Çok Konuşulur: Derbide Neden Çıldırdığı Açıkladı Kritik Uyarı! Neden Çıldırdığını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Samsunspor Beraberliği Sadettin Saran’ın Sabrını Taşırdı! Bomba İddia: Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı Fenerbahçe’den Kovulacak İlk İsmi Açıkladı
Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme! Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar... Savcı Mütalaasını Verdi, İşte İstenen Cezalar...
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler