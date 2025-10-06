Menemeni Unutturacak Yeni Lezzet Kaosu! Okay Bayülgen Tartışmanın Fitilini Ateşledi: Mercimek Çorbası Unlu mu Olur Unsuz mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada gündem olan yemek tartışmalarının ardı arkası kesilmezken en gündem olan tartışma menemenin soğanlı mı soğansız mı yapıldığına dair olan tartışma olmuştu.

Milor’ün başlattığı ankette 437 bin 657 kişi oy kullanmış, yüzde 51 soğanlı, yüzde 49 soğansız olarak sonuçlar nedeyse eşit çıkmıştı.

Menemen tartışmasından sonra mercimek çorbası da tartışma konusu oldu

MENEMENDEN SONRA YENİ TARTIŞMA

Ünlü sanatçı ve televizyoncu Okan Bayülgen menemenden sonra yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Anadolu Mayası’ fuarında katıldığı ‘Türkçemiz Evimiz’ söyleşisinde konuşan ünlü televizyoncu mercimek çorbasına un eklenmesini eleştirdi.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen

"BU YÜZDEN KOVULDUM"

“Mercimek çorbasına un koyan insanlardan hayır gelmez. Kaç restoranda bu yüzden kavga ettim, kaçından kovuldum” diyen Bayülgen değerlerin korunamadığını söyledi.

Çorba un ile mi unsuz mu yapılır?

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bayülgen’in açıklamasına sosyal medyada da yorumlar geldi. Yorumlarda “Mercimeği az koyup unla kıvam almasını sağlıyorlar bu dolandırıcılık resmen", "Şöyle dertlerin olacak", "Mercimek çorbasına un koyulmaz ki tadı tuhaf olur" denildi.

