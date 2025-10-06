Efsane Geri Dönüyor! Survivor 2026 All Star’da Sürpriz İsim… Acun Ilıcalı Açıkladı, Kimsenin Aklına Gelmezdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TV8’in yıllardır devam eden fenomen yarışması Survivor 2026 All Star İçin hazırlıklar başladı. Bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu doğasında çekilecek yarışmada kimlerin yer alacağı merak konusu oldu.

Her yıl büyük ilgi gören yapım, bu sezon da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanırken ilk yarışmacı açıklandı.

Survivor 2026 All Star kadrosunun ilk ismi oldu

KATILAN İLK İSİM

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sezonun ilk yarışmacısı da netlik kazandı. Bir döneme damgasını vuran Popstar Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan Gürhan, Survivor 2026 All Star kadrosuna katılan ilk isim oldu.

"All Star" konseptiyle ekrana gelecek olan yeni sezonda, geçmiş yıllarda yarışmaya damga vurmuş unutulmaz isimler bir araya gelecek.

Bayhan yeniden yarışmada

BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda aldı.

Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Popstar ile hafızalara kazındı

Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı.

OYUNCULUK DA YAPTI

2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirdi.

2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı.

Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi.

Şarkı kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı unvanını aldı. 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.

