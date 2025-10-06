Nükhet Duru 'Tayt Giyilmesin' Demişti, Transparan Tulumuyla Sahneye Çıktı! Eleştiriler Peş Peşe Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru, 71 yaşında sahneye damga vuran bir performans sergiledi. Ancak bu kez gündeme sesiyle değil, kıyafet tercihiyle geldi. Bir dönem “Herkes istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir ‘dur’ deyin artık” sözleriyle tartışma yaratan Duru, yıllar sonra iddialı bir sahne kostümüyle izleyici karşısına çıktı.

CESUR TARZ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, son sahne performansında tercih ettiği transparan tulumla dikkatleri üzerine çekti

Duru’nun baştan aşağı transparan tulum tercih etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sahne sırasında üzerindeki ceketi çıkaran sanatçının kostümü, birçok kullanıcı tarafından “cesur” bulunurken, kimileri de eleştirilerde bulundu. Sanatçının içine ten rengi bir kumaş giymesi dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları bu detayın kıyafetin açıklığını gizlemediğini savundu.

“NE GEREK VAR BU HALLERE” YORUMLARI GELDİ

Nükhet Duru’nun sahne tarzına gelen yorumlar arasında, “Bir bu kalmıştı sahnede soyunmayan”, “Tayt giyse daha iyiydi” ve “Yaşlandın artık, hiç hoş olmuyor” gibi ifadeler öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise, “Nükhet Duru sahnede ne isterse giyer, sahne sanattır” diyerek sanatçıyı savundu.

Nükhet Duru

"MODAYI YANLIŞ UYGULUYORUZ"

Sanatçı daha önce verdiği bir röportajda, moda konusundaki görüşlerini açıkça dile getirerek, “Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan hanımlar görüyoruz, hoş bir görüntü değil. Görsellik devreye girince modayı yanlış uyguluyoruz.” ifadelerini kullanmıştı

