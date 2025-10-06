Dilan Çiçek Deniz Aşkı Bitti, Sinan Çetin’in Oğlu Rafael Cemo Çetin’den Bomba İtiraf Geldi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin’in iki yıllık ilişkisi sona ermişti. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Çetin, babasının "Her ayrılık yararlıdır" sözlerine, “Babam çok doğru söylemiş" diyerek destek verdi.

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' dizileriyle tanınan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyordu. İkilinin bir yılı aşkın süredir gözlerden uzak yürüttüğü ilişki, kısa süre önce sessiz sedasız bitti.

AŞK PAYLAŞIMINDAN AYRILIĞA

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay sevgilisinin doğum gününü “İyi ki doğdun altın çocuk” notuyla kutlamış, bu paylaşımı ikilinin mutlu birlikteliğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak çiftin ilişkisine kısa süre sonra “nazar değdi”.

“ARKADAŞIZ, HALA DEĞER VERİYORUZ”

Dilan Çiçek Deniz Aşkı Bitti, Sinan Çetin’in Oğlu Rafael Cemo Çetin’den Bomba İtiraf Geldi - Resim : 1
Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile ayrıldı

Ayrılığın ardından önceki gün Arnavutköy’de objektiflere takılan Rafael Cemo Çetin, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Genç yönetmen, “Dilan’la güzel giden bir beraberliğimiz vardı, ama noktalama kararı aldık. Arkadaşız, hala birbirimize değer veriyoruz” dedi.

“HER AYRILIK YARARLIDIR”

Çetin, babası Sinan Çetin’in ilişkileriyle ilgili yaptığı “Her ayrılık yararlıdır, hayırlısı olsun” açıklamasına da değindi. Ünlü yönetmenin oğlu, “Babam çok doğru söylemiş, ona katılıyorum. Her ayrılık gerçekten de çok yararlıdır” ifadelerini kullandı.

